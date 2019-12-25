Половина тем, которые будут обсуждать на G7, напрямую касаются России.

Президент США Дональд Трамп высказался за присутствие России в G7. Заявление он сделал в эфире радиостанции Fox News Radio.

Он назвал здравой идеей пригласить на саммит "большой семёрки" президента России Владимира Путина. По его словам, половина тем, которые будут обсуждать на G7, напрямую касаются России, поэтому без Путина саммит потеряет смысл, считает Трамп.

Этого требует здравый смысл. Дональд Трамп, президент США

Ранее в Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7.