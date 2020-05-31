В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7

Президент США считает нынешний формат саммита устаревшим.

В Совете Федерации прокомментировали идею Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7. Ранее пресс-служба Белого Дома процитировала слова президента США, который сказал, что Группа семи является устаревшей группой стран и не полностью представляет картину мира.

Глава Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков выступил в поддержу позиции Трампа и опубликовал пост, где заявил, что исключать РФ было ошибкой.

Трамп не чувствует, что " G7 правильно представляет происходящее в мире". Он чертовски прав, как выражаются в США. G7 устарела, став лишь клубом друзей США. Исключение России было ошибкой. Трампу не откажешь в смелости суждений. Но его желания часто расходятся с его же политикой.

Алексей Пушков

Напомним, что ранее стало известно об отказе приехать на июньскую встречу Группы семи канцлера Германии Ангелы Меркель.Она не приняла приглашение Дональда Трампа, объяснив это эпидимологической ситуацией в мире, связанной с коронавирусом. В РФ предположили, что причина кроется не в COVID-19, в в разногласиях двух лидеров из-за "Северного потока-2".

Видео: YouTube / Global News