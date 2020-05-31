Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию

По мнению главы США, нынешний формат не полностью представляет то, что происходит в мире.

Дональд Трамп решил перенести дату саммита G7 и расширить список его участников, пригласив в том числе Россию. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

По решению президента США саммит Группы семь пройдет не в июне, как ранее заявлялось, а в сентябре. Трамп планирует пригласить принять в нем участие РФ, Индию, Австралию и Южную Корею".

Я не вижу того, что "семерка" надлежащим образом представляет то, что происходит в мире. Это очень устаревшая группа стран

Дональд Трамп

Директор по стратегическим коммуникациям Белого дома Алиссы Фарах добавил, что саммит G7 является возможностью собрать "традиционных союзников, чтобы обсудить, что делать с будущим Китая".

Напмомним, что ранее стало известно об отказе приехать на июньскую встречу Группы семи канцлера Германии Ангелы Меркель. Она не приняла приглашение Дональда Трампа, объяснив это эпидимологической ситуацией в мире, связанной с коронавирусом. В РФ предположили, что причина кроется не в COVID-19, в в разногласиях двух лидеров из-за "Северного потока-2".

Видео: The White House