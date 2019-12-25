Глава дипломатии ЕС допустил приглашение России на G7 в качестве наблюдателя

При этом США не имеет права решать - приглашать Владимира Путина на саммит или нет.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель допустил приглашение России на G7 в качестве наблюдателя. Однако он подчеркнул, что США не имеет права решать - приглашать Владимира Путина на саммит или нет.

По словам Борреля, США выполняет функцию председателя G7 и являются организаторами следующего саммита. Но это не даёт им полномочий отправлять приглашение другим странам.

Страна-председатель не может менять формат организации или приглашать в её состав новых членов. Жозеп Боррель, Глава внешнеполитической службы Евросоюза

Ранее мы рассказывали, что Путин разговаривал по телефону с Трампом.