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Глава дипломатии ЕС допустил приглашение России на G7 в качестве наблюдателя
Сегодня, 17:10
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matveyvn

Глава дипломатии ЕС допустил приглашение России на G7 в качестве наблюдателя

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При этом США не имеет права решать - приглашать Владимира Путина на саммит или нет.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель  допустил приглашение России на G7 в качестве наблюдателя. Однако он подчеркнул, что США не имеет права решать - приглашать Владимира Путина на саммит или нет.

По словам Борреля, США выполняет функцию председателя G7 и являются организаторами следующего саммита. Но это не даёт им полномочий отправлять приглашение другим странам.

Страна-председатель не может менять формат организации или приглашать в её состав новых членов.

Жозеп Боррель, Глава внешнеполитической службы Евросоюза

Ранее мы рассказывали, что Путин разговаривал по телефону с Трампом.

Теги: евросоюз, саммит большой семерки, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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