Путин переговорил по телефону с Трампом

Владимир Путин выразил признательность в связи с поставкой в Россию американских аппаратов искусственной вентиляции легких.

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампом меры по борьбе с коронавирусом. Информация о телефонном разговоре опубликована на сайте Кремля.

Владимир Путин выразил признательность в связи с поставкой в Россию американских аппаратов искусственной вентиляции легких. Президенты во время разговора, инициатором которого были США, также договорились о продолжении контактов на различных уровнях.

Президенты обсудили положение дел на мировом нефтяном рынке в контексте реализации соглашения ОПЕК+. Дональд Трамп проинформировал Путина о своей идее проведения саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея. Оба президента обоюдно настроены на развитие сотрудничества и в экономической сфере.

Ранее в Кремле прокомментировали идею Трампа пригласить Россию на G7.

Видео: YouTube/ The White House