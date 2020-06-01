В Кремле прокомментировали идею Трампа пригласить Россию на G7

Владимир Путин остаётся сторонником диалога с Америкой.

В Кремле прокомментировали идею Дональда Трампа пригласить Россию на G7. Пока об условиях, на которых президент США готов предложить участие в саммите, и о формате самого мероприятия ничего неизвестно. Об этом рассказали в пресс-службе президента России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, заявление Трампа можно оценить как его личную инициативу.

Мы не знаем, является ли это официальной инициативой. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

По его словам, официального предложения Россия не получала. Песков подчеркнул, что Владимир Путин остаётся сторонником диалога с Америкой, но для ответа на предложение нужно получить больше информации.

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