РФ продолжает выражать неуважение к международным нормам.

Канада выступила против возвращения России на G7. Соответсвующее заявление сделал премьер-министр страны Джастин Трюдо. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, Россию не стоит приглашать на саммит, так как она продолжает игнорировать нормы международного права. Трюдо напомнил, что Россию исключили из G7 после аннексии Крыма в 2014 году. С тех пор, по мнению канадского премьера, РФ продолжает выражать неуважение к международным нормам.

Именно поэтому Россия остается вне рамок G7, и продолжит оставаться. Джастин Трюдо, премьер-министр Канады

Ранее в Кремле прокомментировали идею Трампа пригласить Россию на G7.