В Японии из-за ливней погибли 42 человека

Власти не исключают, что число жертв наводнений и оползней может увеличиться еще на 11 человек, которые числятся пропавшими без вести.

В Японии жертвами мощных ливней стали 42 человека, у 25 человек смерть подтверждена официально.

ТАСС со ссылкой NHK сообщает, что в минувшие выходные на юго-западном острове Кюсю прошли мощные ливни, которые вызвали наводнение и оползни. Особенно пострадали префектуры Кумамото и Кагосима. Без электричества остались около 9,5 частных домов и квартир. Около 1,5 тысяч человек находятся в эвакуационных центрах.

К сожалению, не обошлось без человеческих жертв. В общей сложности погибли 42 человека. На данный момент смерть официально подтверждена у 25 человек. Еще 17 погибших ждут прохождения официальной процедуры подтверждения смерти. Число жертв может увеличиться, так как еще 11 человек считаются пропавшими без вести.

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Фото: Kyodo