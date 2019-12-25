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В Японии из-за ливней погибли 42 человека
Сегодня, 9:43
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MShaffter

В Японии из-за ливней погибли 42 человека

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Власти не исключают, что число жертв наводнений и оползней может увеличиться еще на 11 человек, которые числятся пропавшими без вести.

В Японии жертвами мощных ливней стали 42 человека, у 25 человек смерть подтверждена официально.

ТАСС со ссылкой NHK сообщает, что в минувшие выходные на юго-западном острове Кюсю прошли мощные ливни, которые вызвали наводнение и оползни. Особенно пострадали префектуры Кумамото и Кагосима. Без электричества остались около 9,5 частных домов и квартир. Около 1,5 тысяч человек находятся в эвакуационных центрах. 

К сожалению, не обошлось без человеческих жертв. В общей сложности погибли 42 человека. На данный момент смерть официально подтверждена у 25 человек. Еще 17 погибших ждут прохождения официальной процедуры подтверждения смерти. Число жертв может увеличиться, так как еще 11 человек считаются пропавшими без вести.

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Фото: Kyodo

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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