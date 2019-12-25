В Японии оценили установку памятника "женщинам для утешения" в Корее

Установка этого монумента может повлиять на отношения Токио и Сеула.

В Японии оценили установку памятника "женщинам для утешения" в Южной Корее. Ситуацию прокомментировал генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга. Чиновник объяснил, что скульптура окажет влияние на развитие отношений между Токио и Сеулом.

Напомним, что монумент размещен в частном ботаническом саду в корейской провинции Канвондо. Скульптор изобразил сидящую на лавочке женщину, которая является олицетворением "женщины для утешения". Эти представительницы работали в военное время на оккупированных Японией территориях. Перед фигурой женщины на коленях стоит мужчина, который склоняет перед ней голову. Согласно информации от местных СМИ, в нем можно узнать премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Памятник получил название "Вечное искупление".

С точки зрения международного этикета, это совершенно недопустимо. Если сообщения в СМИ - правда, то это окажет решающее влияние на японо-южно-корейские отношения Ёсихидэ Суга, генеральный секретарь правительства Японии

Напомним, что Япония продолжает требовать от Южной Кореи выполнения соглашения от 2015 года. Документ подразумевает, что обе стороны признали все вопросы друг с другом завершенными.

Абэ намерен встретиться с Владимиром Путиным после завершения пандемии.