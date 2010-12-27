В Воронежской области опрокинулся украинский автобус с пассажирами

В результате опрокидывания автобуса из Запорожья пострадали 13 граждан Украины.

В Воронежской области автобус с украинскими гражданами перевернулся на заснеженной трассе.

ДТП произошло днем, 3 декабря, в Воронежской области. Водитель автобуса "Ман" допустил опрокидывание транспортного средства. ТАСС сообщает, что автобус вез граждан Украины из Запорожья в Ростов-на-Дону. В результате ДТП пострадали 13 человек. Двое из них госпитализированы, остальных осматривают медики в больнице.

Известно, что автобус зарегистрирован в Украине. Прокуратура и полиция Воронежской области ведут проверку всех обстоятельств ЧП.

Сегодня ранее Piter.TV публиковал видео и рассказывал подробности о перевернувшемся автобусе ПАЗ в Белгородской области. А также рассказывал подробности трагедии в Казахстане, где в перевернувшемся сегодня автобусе погибли 8 человек.

Фото: ГИБДД РФ по Воронежской области