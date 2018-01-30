В Казахстане перевернулся автобус с пассажирами. Восемь человек погибли

По предварительным данным водитель автобуса с 35 пассажирами не справился с управлением в условиях гололеда.

Сегодня утром, 3 декабря, в Казахстане перевернулся пассажирский автобус.

ЧП произошло ранним утром около 5 часов на трассе Кызылорда - Кумколь. По предварительным данным, водитель автобуса, в котором было 35 пассажиров, не справился с управлением транспортного пассажирского средства в условиях гололеда и допустил опрокидывание.

В результате ДТП автобус с людьми перевернулся на крышу. Сообщается, что погибло 8 человек. Еще 21 получили травмы различной тяжести. Все пассажиры работники нефтяной компании, которые ехали на работу. Детей в автобусе не было.

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Фото: ВК, ОНО