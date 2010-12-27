В Татарстане в лобовом ДТП с двумя грузовиками погибла автоледи и ее дочь

Женщину занесло на скользкой дороге во время обгона грузовика и вынесло на встречку.

В Татарстане в лобовом ДТП с двумя грузовиками погибла женщина-водитель легковушки и ее маленькая дочь.

Накануне утром, 2 декабря около 7 часов 40 минут, на 22 километре трассы М7 в Менделеевской районе Республики Татарстан 36-летняя женщина за рулем "Хендай" пошла на обгон грузовика. При обгоне автомобиль занесло и вынесло под встречный грузовик. После мощного бокового удара легковушку отбросило на свою полосу под обгоняемый грузовик.

После столкновений с двумя грузовиками легковую иномарку превратило в груду железа. Женщина водитель и ее несовершеннолетняя дочь, сидевшая на заднем сидении справа, погибли на месте ДТП.

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Фото: ВКонтакте