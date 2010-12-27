Пассажирский автобус перевернулся в Белгородской области

Травмы получили несколько пассажиров автобуса ПАЗ.

В Белгородской области автобус ПАЗ перевернулся на трассе.

ДТП произошло сегодня утром, 3 декабря, около половины 9го возле села Преображенка. Автобус ехал по регулярному маршруту Преображенка - Старый Оскол. Вероятно, водитель не справился с управлением. ТАСС со ссылкой на ЕДДС сообщает, что дорога была обработана песко-соляной смесью. В районе всю ночь падал небольшой снег.

В результате ДТП 5 пассажирам потребовалась медпомощь. Одна из пострадавших, 32-летня пассажирка, с переломом позвоночника госпитализирована в больницу.

Сегодня ранее: В Казахстане перевернулся на крышу автобус с пассажирами. 8 человек погибли.

Фото: Пресс-служба управления МВД по Белгородской области