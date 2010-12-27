Пассажирский автобус перевернулся в Белгородской области

В Белгородской области автобус ПАЗ перевернулся на трассе.
ДТП произошло сегодня утром, 3 декабря, около половины 9го возле села Преображенка. Автобус ехал по регулярному маршруту Преображенка - Старый Оскол. Вероятно, водитель не справился с управлением. ТАСС со ссылкой на ЕДДС сообщает, что дорога была обработана песко-соляной смесью. В районе всю ночь падал небольшой снег.
В результате ДТП 5 пассажирам потребовалась медпомощь. Одна из пострадавших, 32-летня пассажирка, с переломом позвоночника госпитализирована в больницу.
Сегодня ранее: В Казахстане перевернулся на крышу автобус с пассажирами. 8 человек погибли.
Фото: Пресс-служба управления МВД по Белгородской области
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