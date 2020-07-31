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В Волгоградской области задержали организатора и пятерых участников экстремистской ячейки

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Подозреваемым выбирается мера пресечения.

В Волгоградской области задержали организатора и пятерых участников экстремистской ячейки. Об этом сообщили представители ЦОС ФСБ России. По данным силовой структуры, подозреваемые имеют отношение к международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат", запрещенной на территории России. Операция по поимке преступников проводилась совместными усилиями с МВД РФ и Росгвардией.

Пресечена деятельность ячейки запрещенной в РФ международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат"

сообщение ЦОС ФСБ

В ведомстве уточнили, что в отношении шестерых фигурантов расследования возбуждено уголовное дело по статье 282 части 2 УК России. В местах проживания экстремистов оперативники обнаружили запрещенную литературу и документальные материалы. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанных.

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Видео: YouTube / Открытый Нижний

Теги: волгоградская область, фсб, экстремизм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Терроризм,

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