Задержание ФСБ Коваля может говорить о начале чистки среди приближенных к Макарову депутатов ЗакСа

В Петербурге задержан депутат Законодательного Собрания Роман Коваль. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Телеграм-канал "Скипетр" отмечает, что задержанный политик является приближенным спикера парламента Вячеслава Макарова.

30 июля сотрудниками ФСБ был задержан Роман Коваль со своими помощниками. Депутат подозревается во взяточничестве в особо крупном размере. Речь идет о выделении средств из городского бюджета в рамках так называемой "депутатской поправки".

"Скипетр" сообщает, что Коваль является бывшим сотрудником МВД, с 2016 года — депутатом петербургского ЗакСа. Также он состоит в близком родстве с депутатом Госдумы Игорем Дивинским, бывшим вице-губернатором Петербурга (2011-2014 гг.) Помимо этого, является приближенным спикера парламента Вячеслава Макарова.

Так называемая "депутатская поправка" — это внесение изменений в сверстанный Смольным годовой бюджет на год, вносимое во втором чтении. При этом поправки вносились анонимно, но в 2017 году Макаров пообещал раскрыть авторов. В 2016 году СК РФ было возбуждено уголовное дело из-за махинаций с бюджетом. Тогда по делу проходила депутат Светлана Нестерова и ее помощники.

В том же 2016 году люди из окружения Макарова сообщали, что в новом созыве Игорь Дивинский планировал занять место спикера в петербургском парламенте. Бывший вице-губернатор продвигал закон, по которому половина депутатов могла бы избираться по одномандатным округам, другая — по партийным спискам (система "25 на 25"). И конфликт между Макаровым и Дивинским начался как раз из-за наполнения списка от "Единой России" "своими" кандидатами. С 2016 года Дивинский стал депутатом Госдумы.

"Скипетр" считает, что с задержания Коваля началась большая зачистка ЗакСа Петербурга от коррупционеров, которых, возможно, покрывает Макаров.

Фото: СК РФ