Он считает, что Украина использует в Крыму оставшиеся ресурсы.

Генерал ФСБ прокомментировал задержание в Крыму военного за госизмену. Мнением о происшествии поделился бывший начальник Центра общественных связей ФСБ, член высшего совета движения "Сильная Россия" генерал Александр Михайлов. Об этом пишут "РИА Новости".

Он считает, что Украина использует в Крыму оставшиеся ресурсы для того, чтобы вести разведку против России. Михайлов подчеркнул, что от присоединения полуострова к РФ прошло мало времени — и у многих людей остались родственники на Украине. Они, в свою очередь, могут работать в спецслужбах или силовых структурах страны.

И, естественно, они используют свои оставшиеся в Крыму ресурсы для получения разведывательной информации. Александр Михайлов, бывший начальник Центра общественных связей ФСБ

Он добавил, что именно поэтому российская спецслужба находится в Крыму в режиме повышенной готовности.

Ранее мы писали, что в Севастополе арестовали военного за госизмену в пользу Украины.

Видео: ЦОС ФСБ