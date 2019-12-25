В Севастополе арестовали военного за госизмену в пользу Украины

Мужчина мог сотрудничать с украинской военной разведкой.

В Севастополе арестовали военного за государственную измену в пользу Украины. Об этом сообщили сотрудники силового ведомства в пресс-релизе. Чиновники отметили, что представитель Черноморского флота России заключен под стражу. Правоохранительные органы полагают, что мужчина сотрудничал с украинской разведкой.

Задержан военнослужащий ЧМФ, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения сообщение ФСБ России

В ведомстве рассказали, что в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье за госизмену. Силовики не уточнили, когда именно был задержан военнослужащих.

ФСБ задержала сторонников ИГ*, планировавших убийства силовиков.