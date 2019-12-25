  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Севастополе арестовали военного за госизмену в пользу Украины
Сегодня, 9:41
61
lesjasap

В Севастополе арестовали военного за госизмену в пользу Украины

0 0

Мужчина мог сотрудничать с украинской военной разведкой.

В Севастополе арестовали военного за государственную измену в пользу Украины. Об этом сообщили сотрудники силового ведомства в пресс-релизе. Чиновники отметили, что представитель Черноморского флота России заключен под стражу. Правоохранительные органы полагают, что мужчина сотрудничал с украинской разведкой.

Задержан военнослужащий ЧМФ, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения

сообщение ФСБ России

В ведомстве рассказали, что в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье за госизмену. Силовики не уточнили, когда именно был задержан военнослужащих. 

ФСБ задержала сторонников ИГ*, планировавших убийства силовиков.

Теги: госизмена, разведка, севастополь, черноморский флот
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии