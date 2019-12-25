В Севастополе арестовали военного за госизмену в пользу Украины

В Севастополе арестовали военного за государственную измену в пользу Украины. Об этом сообщили сотрудники силового ведомства в пресс-релизе. Чиновники отметили, что представитель Черноморского флота России заключен под стражу. Правоохранительные органы полагают, что мужчина сотрудничал с украинской разведкой.
Задержан военнослужащий ЧМФ, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения
сообщение ФСБ России
В ведомстве рассказали, что в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье за госизмену. Силовики не уточнили, когда именно был задержан военнослужащих.
ФСБ задержала сторонников ИГ*, планировавших убийства силовиков.
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