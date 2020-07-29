ФСБ задержала сторонников ИГ*, планировавших убийства силовиков

В России обнаружены выходцы из Средней Азии, которые планировали совершить убийства силовиков.

Сотрудники ФСБ задержали сторонников террористов, которые планировали убийства силовиков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. По сведениям от представителей ФСБ, в преступлениях подозреваются выходцы из Средней Азии. Следствие считает, что они состояли в запрещенной на территории России террористической организации "Исламское государство". В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье за содействие деятельности террористов.

Указанные лица планировали совершить убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов сообщение ЦОС ФСБ

В ведомстве подчеркнули, что после проведенных терактов злоумышленники планировали покинуть страну, чтобы вступить в ряды боевиков на Ближнем Востоке. На квартирах задержанных обнаружены банковские карты, средства связи, которые использовались в преступной деятельности.

В настоящее время проверяется причастность задержанных к вербовке граждан в ряды террористов и пропаганде экстремизма.

Адвокаты и близкие Ивана Сафронова начали сбор средств в его поддержку.

Фото: Telegram-канал "Опер слил"

Видео: ЦОС ФСБ