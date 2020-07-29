Адвокаты и близкие Ивана Сафронова начали сбор средств в его поддержку

Деньги планируется потратить на юридическую помощь и многочисленные экспертизы.

Адвокаты и близкие бывшего журналиста "Коммерсанта" и заместителя главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова начали сбор средств в его поддержку. Краудфандинговая кампания началась на сайте Planeta.ru. Её запустило правозащитное объединение "Команда 29".

В описании сбора сказано, что следствие до сих пор не предоставило чётких доказательств его вины.

Мы хотим придать это огласке и понимаем, что впереди большие траты. цитата из описания компании

Отмечается, что деньги планируется потратить на юридическую помощь и многочисленные экспертизы. Они также пойдут на подготовку информационных материалов и другие издержки, которые связаны с ведением публичной кампанией в защиту Сафронова.

В рамках краудфандинговой кампании планируется собрать 750 тысяч рублей.

Ранее адвокат Иван Павлов рассказал, что ФСБ предлагала Сафронову сделку со следствием.

Видео: YT / Команда 29