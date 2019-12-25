Адвокат: ФСБ предлагала Сафронову сделку со следствием

ФСБ предлагала бывшему журналисту "Коммерсанта" и советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову сделку со следствием. Об этом рассказал его адвокат Иван Павлов, пишет "МБХ Медиа".
Он отметил, что следователь предлагал Сафронову раскрыть свои источники информации — это было бы одним из условий соглашения.
Это была высказанная вслух мысль о том, что следователь был бы счастлив, если бы Иван заключил соглашение.
Иван Павлов, адвокат
Он добавил, что это была "оговорка по Фрейду", так как обвинение отрицает связь уголовного преследования Сафронова с его профессиональной журналистской деятельностью.
Ранее Песков рассказал, от чего зависит мера пресечения Сафронову.
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