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Адвокат: ФСБ предлагала Сафронову сделку со следствием
Сегодня, 15:44
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matveyvn

Адвокат: ФСБ предлагала Сафронову сделку со следствием

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Обвинение отрицает связь уголовного преследования Сафронова с его профессиональной журналистской деятельностью.

ФСБ предлагала бывшему журналисту "Коммерсанта" и советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову сделку со следствием. Об этом рассказал его адвокат Иван Павлов, пишет "МБХ Медиа".

Он отметил, что следователь предлагал Сафронову раскрыть свои источники информации — это было бы одним из условий соглашения.

Это была высказанная вслух мысль о том, что следователь был бы счастлив, если бы Иван заключил соглашение.

Иван Павлов, адвокат

Он добавил, что это была "оговорка по Фрейду", так как обвинение отрицает связь уголовного преследования Сафронова с его профессиональной журналистской деятельностью.

Ранее Песков рассказал, от чего зависит мера пресечения Сафронову.

Теги: адвокат, дело сафронова, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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