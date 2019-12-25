Адвокат: ФСБ предлагала Сафронову сделку со следствием

Обвинение отрицает связь уголовного преследования Сафронова с его профессиональной журналистской деятельностью.

ФСБ предлагала бывшему журналисту "Коммерсанта" и советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову сделку со следствием. Об этом рассказал его адвокат Иван Павлов, пишет "МБХ Медиа".

Он отметил, что следователь предлагал Сафронову раскрыть свои источники информации — это было бы одним из условий соглашения.

Это была высказанная вслух мысль о том, что следователь был бы счастлив, если бы Иван заключил соглашение. Иван Павлов, адвокат

Он добавил, что это была "оговорка по Фрейду", так как обвинение отрицает связь уголовного преследования Сафронова с его профессиональной журналистской деятельностью.

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