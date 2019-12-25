Песков рассказал, от чего зависит мера пресечения Сафронову

Накануне стало известно, что у журналиста обнаружили подозрение на коронавирус.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, от чего зависит мера пресечения бывшему журналисту "Коммерсанта" и советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, которого обвиняют в государственной измене. Накануне стало известно, что у него обнаружили подозрение на коронавирус. Сафронов находится в СИЗО "Лефортово".

Песков заявил, что мера пресечения Сафронову будет зависеть от состояния его здоровья, а также от решений судьи и следствия.

Если эта информация соответствует действительности, мы надеемся, что будет произведено необходимое тестирование. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он добавил, что не обладает информацией о том, чтобы президенту Путину докладывали о подозрении на коронавирус у Сафронова. Чиновник ответил и на доводы защиты о том, что с бывшим журналистом не проводят никаких следственных действий. По мнению Пескова, следствие на данном этапе может идти и без участия обвиняемого — это не значит, что их не ведётся.

Ранее мы писали, что адвокаты впервые посетили Сафронова в СИЗО.