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Адвокаты впервые посетили Сафронова в СИЗО
Сегодня, 16:43
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matveyvn

Адвокаты впервые посетили Сафронова в СИЗО

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В ближайшее время ФСБ проведёт с обвиняемым следственное действие.

Адвокаты впервые посетили бывшего журналиста "Коммерсанта" и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова в СИЗО "Лефортово", в котором его содержат по обвинению в государственной измене. Об этом рассказал один из защитников Сафронова Иван Павлов, пишет "Интерфакс".

По его слова, в ближайшее время ФСБ проведёт с обвиняемым следственное действие.

Иван выглядит нормально, каких-то существенных жалоб на условия содержания у него нет.

Иван Павлов, адвокат

Он отметил, что Сафронов "передаёт всем привет" и благодарит за поддержку.

Также защитники рассказали, что администрация СИЗО для встречи предоставила отдельный кабинет, благодаря чему пришлось общаться не через стекло. Адвокаты поблагодарили администрацию за предоставленные комфортные условия и добавили, что во время встречи сохранялись все меры безопасности.

Ранее Мосгорсуд оставил Ивана Сафронова под арестом.

Фото: pixabay.com

Теги: дело сафронова, лефортово, сизо, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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