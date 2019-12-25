Адвокаты впервые посетили Сафронова в СИЗО

В ближайшее время ФСБ проведёт с обвиняемым следственное действие.

Адвокаты впервые посетили бывшего журналиста "Коммерсанта" и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова в СИЗО "Лефортово", в котором его содержат по обвинению в государственной измене. Об этом рассказал один из защитников Сафронова Иван Павлов, пишет "Интерфакс".

По его слова, в ближайшее время ФСБ проведёт с обвиняемым следственное действие.

Иван выглядит нормально, каких-то существенных жалоб на условия содержания у него нет. Иван Павлов, адвокат

Он отметил, что Сафронов "передаёт всем привет" и благодарит за поддержку.

Также защитники рассказали, что администрация СИЗО для встречи предоставила отдельный кабинет, благодаря чему пришлось общаться не через стекло. Адвокаты поблагодарили администрацию за предоставленные комфортные условия и добавили, что во время встречи сохранялись все меры безопасности.

Ранее Мосгорсуд оставил Ивана Сафронова под арестом.

Фото: pixabay.com