Мосгорсуд оставил Ивана Сафронова под арестом

Заседание по апелляции решения предыдущей инстанции прошло в закрытом режиме.

Мосгорсуд оставил бывшего журналиста "Коммерсанта" и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова под арестом до 6 сентября. Об этом пишет "Ъ".

Отмечается, что суд исключил ссылку на "длительное сотрудничество" Ивана с сотрудником чешской разведки. Заседание по апелляции решения предыдущей инстанции прошло в закрытом режиме.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция Кремля по делу бывшего журналиста Коммерсанта и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова не имеет значения, так как это решение принимает суд. Чиновника спросили о том, насколько необходимо держать Сафронова в СИЗО, ведь за него поручилость множество главных редакторов, журналистов и общественных деятелей. Песков ответил, что решение по избранию меры пресечения принимают не в Кремле, а в суде.

Видео: Youtube/ Александр Валеев