Песков заявил, что позиция Кремля по делу Сафронова не имеет значения

Он ответил, что решение по избранию меры пресечения принимают не в Кремле, а в суде.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция Кремля по делу бывшего журналиста Коммерсанта и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова не имеет значения, так как это решение принимает суд.

Чиновника спросили о том, насколько необходимо держать Сафронова в СИЗО, ведь за него поручилость множество главных редакторов, журналистов и общественных деятелей. Песков ответил, что решение по избранию меры пресечения принимают не в Кремле, а в суде.

В данном случае совершенно не важно, что считают в Кремле. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он ещё раз подчеркнул, что Сафронов работал в кремлёвском пуле, когда Владимир Путин был премьер-министром и после того, как он вернулся в кресло главы государства. В Кремле его знают как очень талантливого и хорошего журналиста.

Ранее мы писали, что ФСБ получила данные о госизмене Ивана Сафронова от генерала СВР.

Видео: Youtube/ Александр Валеев