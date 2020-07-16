Мосгорсуд приобщил к делу больше десяти поручительств и 25 характеристик его подзащитного.

В четверг, 16 июля, стало известно о том, что ФСБ получила данные о госизмене Ивана Сафронова от генерала СВР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ивана Павлова.

Отмечается, что соответствующее письмо подписано генералом без указания фамилии.

Есть сообщение СВР о том, что неназванное лицо, которому Сафронов передал информацию, имеет отношение к чешской спецслужбе адвокат Иван Павлов

Напомним, что сегодня рассмотрит жалобы на арест Сафронова. Заседание будет проходить в закрытом режиме. Известно, что Мосгорсуд приобщил к делу более десяти поручительств и 25 характеристик его подзащитного.

Журналиста Ивана Сафронова рестовал его до 6 сентября, ему грозит до 20 лет колонии. Следствие полагает, что он завербован чешской спецслужбой.

Ранее мы сообщали о том, что Мишустин назвал улучшение жизни людей приоритетом.