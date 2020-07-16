Глава правительства напомнил о необходимости выполнять задачи в связи с принятой обновленной редакцией Конституции России.

Михаил Мишустин назвал улучшение жизни людей приоритетом. Об этом глава правительства заявил во время заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Чиновник отметил, что Россия будет решать соответствующую задачу, основываясь на новые положения Конституции РФ.

Этим приоритетом мы руководствуемся в борьбе с распространением коронавируса и по преодолению экономических вызовов, с которыми столкнулась наша страна Михаил Мишустин, премьер-министр России

Чиновник напомнил о задачах, поставленных Владимиром Путиным перед кабинетом министров.

Мишустин заявил, что Россия прошла пик заболеваний коронавирусом.

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