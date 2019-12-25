Программа массового тестирования граждан будет продолжаться.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия прошла пик заболеваний коронавирусом. Его слова приводит агентство "Интерфакс".

Глава кабмина при этом отметил, что поводов для расслабленности нет и нужно продолжать вести активный мониторинг ситуации. Поэтому программа массового тестирования граждан будет продолжаться. Так, например, государственные и муниципальные учреждения здравоохранения будут получать бесплатные тест-системы до 1 мая 2021 года.

Это же касается и поддержки регионов. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее Мишустин объявил об улучшении обстановки с коронавирусом в России.