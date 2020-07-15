Пик заболеваемости пройден, однако расслабляться нельзя.

В среду, 15 июля, стало известно о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин объявил об улучшении обстановки с коронавирусом в России. Об этом он заявил на заседании координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

По словам премьер-министра России, за минувшие сутки в стране зафиксирован прирост больных коронавирусом не более 1%. Мишустин подчеркнул, что соответствующие показатели позволяют проводить совещания по эпидемиологической ситуации намного реже.

Также на совещании заявили, что Кабмин продлил срок бесплатного предоставления больницам тестов до 1 мая 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что в Госдуму внесли проект о санкциях за призывы к отчуждению территории.

Видео: government.ru