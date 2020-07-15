Соответствующий запрет закреплен в статье 67 обновленной Конституции.

В среду, 15 июля, стало известно о том, что в Госдуму внесли проект о санкциях за призывы к отчуждению территории. Об этом сообщили в пресс-службе комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству.

Известно, что законопроект о санкциях за призывы к отчуждению территории закреплен в статье 67 обновленной Конституции. В ведомстве отметили, что на законопроекты получены положительные отзывы правительства и Верховного суда.

Так, за публичные призывы в средствах массовой информации и в интернете грозит штраф для граждан — от 70 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали о том, что Путин поучаствует в закладке боевых кораблей для ВМФ в Керчи.

Видео: kremlin.ru