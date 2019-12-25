По двум статьям проходят генеральные директора "Костромской медтехники-Сервис" и "Костромской медтехники".

Сотрудники ФСБ задержали поставщиков просроченных аппаратов ИВЛ. Об этом журналистам "Ленты.ру" сообщила представитель Следственного комитета по Владимирской области Мария Серова. Чиновница рассказала, что сотрудники силового ведомства поймали в Костроме злоумышленников, занимавшихся поставками просроченного медицинского оборудования. Сейчас подозреваемые доставлены во Владимир.

Предполагаемым преступникам вменяются статьи за мошенничество в особо крупном размере и обращение недоброкачественных медицинских изделий. По ходатайству следователя под стражу взят 44-летний коммерческий директор фирмы "Костромская медтехника" и 56-летний директор компании "Костромская медтехника-Сервис".

На данный момент комиссия признала, что использование медицинской техники от данных компаний для лечения пациентов непригодно. Известно, что фирмы продали 97 аппаратов ИВЛ "ФАЗА-5 НР" во время пандемии коронавируса. Технику далее передали в качестве благотворительной помощи инфекционному госпиталю Владимира. При проверке оказалось, что оборудование создано в 1995-2001 годах. Срок действия истек в 2008 году.

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Фото: Piter.tv