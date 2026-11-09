Два человека погибли в ночном ДТП с иномарками на Волхонском шоссе

На дороге лоб в лоб столкнулись Ford Mondeo и Belgee.

Смертельная авария произошла сегодня около полуночи на 17‑м километре Волхонского шоссе в Ломоносовском районе. Жертвами ДТП стали водитель и пассажир,

По предварительным данным, 48‑летний водитель автомобиля Ford Mondeo по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной Belgee. За рулем второго авто находился 52‑летний мужчина.

В результате столкновения погибли водитель Ford Mondeo и 43‑летний пассажир Belgee. Они скончались на месте до прибытия медиков. Водитель Belgee получил травмы. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

По факту дорожно‑транспортного происшествия проводится проверка. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины аварии.

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Видео: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области