Экстремисты пойманы в Москве, Новосибирске и Красноярском крае.

Задержаны 22 члена террористической ячейки, вербовавшей в ряды боевиков в Сирии. Об этом сообщили представители ФСБ России. Они рассказали о проведенной масштабной операции при участии МВД и Росгвардии. Члены международной запрещенной в России террористической организации "Исламское движение Узбекистана" обнаружены в Москве, Новосибирске и Красноярском крае.

Задержаны 22 человека из числа ее главарей и рядовых участников пресс-служба ЦОС ФСБ

В Ведомстве добавили, что члены экстремистского движения причастны к преступлениям террористического характера. Они занимались подготовкой, вербовкой и отправлением рекрутов на территорию боевых действий в Сирии. Также подозреваемые финансировали военизированные структуры в Сирии.

Напомним, что "Исламское движение Узбекистана" считается запрещенным в РФ террористическим движением согласно решение Верховного суда от 2003 года.

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Фото: Piter.tv