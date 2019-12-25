  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии
Сегодня, 16:10
43
matveyvn

ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии

0 0

Исламистов удалось настигнуть в горно-лесистой местности Чегемского района.

ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии. Уничтожены четверо боевиков ИГИЛ (запрещена в России). Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Пресечён на этапе подготовки террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных структур.

цитата из сообщения

Исламистов удалось настигнуть в горно-лесистой местности Чегемского района. Они начали вооружённое сопротивление правоохранителям. На месте были найдены самодельное взрывное устройство и детали для изготовления взрывчатых веществ, а также другие улики.

Ранее Госдума приняла закон о профессиональной тайне для сотрудников ФСБ.

Фото: pixabay.com

Теги: теракт, террористы, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии