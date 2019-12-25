ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии. Уничтожены четверо боевиков ИГИЛ (запрещена в России). Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Пресечён на этапе подготовки террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных структур.
цитата из сообщения
Исламистов удалось настигнуть в горно-лесистой местности Чегемского района. Они начали вооружённое сопротивление правоохранителям. На месте были найдены самодельное взрывное устройство и детали для изготовления взрывчатых веществ, а также другие улики.
Ранее Госдума приняла закон о профессиональной тайне для сотрудников ФСБ.
Фото: pixabay.com
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