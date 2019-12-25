Причина в том, что распространение этой информации может угрожать безопасности ведомства.

Госдума приняла закон о профессиональной тайне для сотрудников ФСБ. Теперь они обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности ведомства, которая имеет статус профессиональной тайны.

Авторы законопроекта - Василий Пискарев и Дмитрий Вяткин. Их инициатива предлагает запретить как действующим, так и бывшим сотрудникам Федеральной службы безопасности разглашать информацию не только о государственной или служебной тайне, но и о профессиональной. Причина в том, что распространение этой информации может угрожать безопасности ФСБ, а также вредить репутации ведомства.

Ранее мы писали, что сотрудники ФСБ пришли с обысками в банк "Объединённый капитал" в Петербурге.

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