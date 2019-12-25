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ФСБ пришли с обысками в банк "Объединённый капитал" в Петербурге
Сегодня, 14:40
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IRINA_CHALKINA

ФСБ пришли с обысками в банк "Объединённый капитал" в Петербурге

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Мероприятия проходят в рамках уголовного дела.

Во вторник, 21 июля, стало известно о том, что полиция и ФСБ пришли с обысками в банк "Объединённый капитал". По некоторым данным, обыски проходят в рамках уголовного дела.

По данным СМИ,  обыски проходят по делу о хищении 2,7 миллиарда рублей кредитных средств, выданных банком "Россия" компании "Мостострой №6".

Напомним, что в 2016 году "Мостострой №6" обанкротился. У компании остались недоделанные работы общей стоимостью 10 млрд рублей.

Ранее мы сообщали о том, что за полгода ТЭК получил от петербургских должников 547,5 млн рублей.

Фото:pixabay

Теги: обыски объединённый капитал, фсб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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