ФСБ пришли с обысками в банк "Объединённый капитал" в Петербурге

Мероприятия проходят в рамках уголовного дела.

Во вторник, 21 июля, стало известно о том, что полиция и ФСБ пришли с обысками в банк "Объединённый капитал". По некоторым данным, обыски проходят в рамках уголовного дела.

По данным СМИ, обыски проходят по делу о хищении 2,7 миллиарда рублей кредитных средств, выданных банком "Россия" компании "Мостострой №6".

Напомним, что в 2016 году "Мостострой №6" обанкротился. У компании остались недоделанные работы общей стоимостью 10 млрд рублей.

Ранее мы сообщали о том, что за полгода ТЭК получил от петербургских должников 547,5 млн рублей.

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