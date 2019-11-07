За полгода ТЭК получил от петербургских должников 547,5 млн рублей

В арбитражный суд за последние шесть месяцев направлено девять заявлений о привлечении к ответственности самых злостных неплательщиков.

Во вторник, 21 июля, стало известно, что за первое полугодие текущего года ТЭК получил от петербургских должников 547,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Отмечается, что для снижения дебиторской задолженности используют системную претензионно-исковую работу по взысканию. По состоянию на 1 июля, в у жителей Северной столицы накопилось около 10,4 миллиарда рублей.

За полгода ТЭК направили в суд 331 иск на сумму в 338,9 миллиона рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за сутки выявили 189 новых случаев коронавируса.

Фото:Piter.TV