  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге за сутки выявили 189 новых случаев коронавируса
Сегодня, 10:49
228
nastya960

В Петербурге за сутки выявили 189 новых случаев коронавируса

0 0

Из больниц выписали 93 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 5 842  случая коронавируса в 81 субъекте, в том числе  1 556 (26,2%)  без клинических проявлений. Об этом сообщил оперштаб по коронавирусу. 

В Петербурге выявили 189 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 44. За последние сутки подтверждена смерть 153 пациентов, в том числе 27 человек в Петербурге и 1 человека в Ленобласти. 

За последние сутки выписали 8 782 человек, в том числе 93 пациентов выписали в Петербурге и 16 – в Ленобласти. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии