В Петербурге за сутки выявили 189 новых случаев коронавируса

Из больниц выписали 93 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 5 842 случая коронавируса в 81 субъекте, в том числе 1 556 (26,2%) без клинических проявлений. Об этом сообщил оперштаб по коронавирусу.

В Петербурге выявили 189 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 44. За последние сутки подтверждена смерть 153 пациентов, в том числе 27 человек в Петербурге и 1 человека в Ленобласти.

За последние сутки выписали 8 782 человек, в том числе 93 пациентов выписали в Петербурге и 16 – в Ленобласти.

Фото: Piter.TV