В "Водоканале" объяснили причины потопа в ТРК "Континент"

Из-за сильного ветра и дождя некоторые объекты затопило.

"Водоканал Санкт-Петербурга" объяснил причину подтопления на цокольном этаже торгового центра "Континент". На предприятии попросили с пониманием отнестись к возможным скоплениям воды, из-за того что вода уходит в канализацию в течение 20-30 минут после дождя.

В понедельник, 17 февраля, из-за сильного ветра и дождя в воде оказался ТЦ на Байконурской, 14, литера А. Причиной подтопления стало отсутствие запорной арматуры и обратных клапанов на выпусках из здания. На протяжении дня там оставалась бригада для устранения возможных непредвиденных ситуаций.

Кроме того, воду пришлось откачивать по адресу Комендантский, 12, чтобы не допустить подтопления метрополитена. Также специалисты совместно с обслуживающей дом организацией устраняют последствия потопа в магазине на Испытателей.

В городе круглосуточно дежурят аварийные бригады.

Завтра, 18 февраля, порывы ветра достигнут 18 м/c.

Фото: Олька Кураева, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"