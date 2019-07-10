Цокольный этаж ТРК "Континент" на Байконурской залило водой

Откуда натекла вода, пока неизвестно.

Днем 17 февраля посетители ТРК "Континент" на Байконурской улице столкнулись со стихией в стенах комплекса. По словам очевидцев, в "Континенте" затопило весь цокольный этаж. Откуда пошла вода, пока неизвестно: разлить по кафелю озеро мог ливший всю ночь дождь или прорванные в торговом центре трубы.

Посетители отмечают, что воду уже откачивают. Рестораны и магазины продолжают работу, несмотря на мокрые полы, однако туалетные комнаты в торговом комплексе закрыли.

Петербургские сады, скверы и парки закрыли из-за шторма.

Фото: Олька Кураева, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"