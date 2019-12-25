Прокуратура Петербурга добивается выплаты в 185 тыс. рублей пенсионерке, квартиру которой затопило

В 2021 году был проведен ремонт фасада дома 89 по Кондратьевскому проспекту.

Прокуратура Калининского района Петербурга по обращению 75-летней женщины провела проверку в сфере ЖКХ. Об этом сообщили 8 июля в надзорном ведомстве.

В 2021 году был проведен ремонт фасада дома 89 по Кондратьевскому проспекту, гарантийный срок на результаты работ составляет 5 лет. Потерпевшая обращалась к уполномоченным лицам с заявлениями о протечках в ее квартире по межпанельным швам и устранении их следов несколько раз, однако ремонт все еще не проведен. Это привело к порче имущества.

Прокурор направил в суд исковое заявление с требованием к некоммерческой организации "Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" о компенсации материального вреда в размере 185 тыс. рублей. Сейчас заявление находится на рассмотрении.

Ранее мы рассказывали о том, что пострадавшая на льду пенсионерка получит 150 тыс. рублей компенсации в Петербурге.

Фото: Piter.TV