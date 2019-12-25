  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Прокуратура Петербурга добивается выплаты в 185 тыс. рублей пенсионерке, квартиру которой затопило
Сегодня, 9:18
73
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура Петербурга добивается выплаты в 185 тыс. рублей пенсионерке, квартиру которой затопило

0 0

В 2021 году был проведен ремонт фасада дома 89 по Кондратьевскому проспекту.

Прокуратура Калининского района Петербурга по обращению 75-летней женщины провела проверку в сфере ЖКХ. Об этом сообщили 8 июля в надзорном ведомстве. 

В 2021 году был проведен ремонт фасада дома 89 по Кондратьевскому проспекту, гарантийный срок на результаты работ составляет 5 лет. Потерпевшая обращалась к уполномоченным лицам с заявлениями о протечках в ее квартире по межпанельным швам и устранении их следов несколько раз, однако ремонт все еще не проведен. Это привело к порче имущества. 

Прокурор направил в суд исковое заявление с требованием к некоммерческой организации "Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" о компенсации материального вреда в размере 185 тыс. рублей. Сейчас заявление находится на рассмотрении.

Ранее мы рассказывали о том, что пострадавшая на льду пенсионерка получит 150 тыс. рублей компенсации в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: затопление, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии