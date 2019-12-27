Петербургские сады, скверы и парки закрыли из-за шторма

В городе бушует ветер до 28 м/с.

Петербургский комитет по благоустройству закрыл парки, скверы и сады из-за разгулявшегося ветра, сообщает пресс-служба Смольного. С 12.00 17 февраля на зеленые территории не пускают посетителей, а сотрудники парков прекращают хозяйственные работы. Территории ограничены, чтобы обезопасить горожан от падения деревьев, а дорожные службы комитета готовятся к срочным выездам на случай аварийных ситуаций.

Перерыв из-за погоды взяли Лопухинский, Никольский, Юсуповский, Таврический, Овсянниковский сад, сады Сан-Галли, дворца Юсуповых и им. Даниила Гранина. Также посетителей не ждут Екатерининский сквер и сквер Галины Старовойтовой.

Ранее Колесов рассказал, сколько продлится оранжевый уровень опасности.

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