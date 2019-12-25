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В Приморском районе Петербурга затопило магазин с товарами для дачи
Сегодня, 18:20
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himif

В Приморском районе Петербурга затопило магазин с товарами для дачи

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Воду вокруг дома уже начали откачивать.

Магазин с товарами для дачи и сада на проспекте Испытателей сильно подтопило после прошедших ночью дождей. Находящиеся в магазине петербуржцы пожаловались, что вода по-хозяйски завоевала пространство: глубина внезапного озера составила около 40 сантиметров, высоты резиновых сапог едва хватает, чтобы вода не залилась внутрь обуви. Сложенные башенкой мешки с грунтом, судя по снимкам из соцсетей, уже покрыты водой.

Также петербуржцы отметили, что вокруг дома №8 корпус 1, где и расположен магазин, уже откачивают воду, но в товары для сада грязная река все прибывает.

Ранее та же участь постигла цокольный этаж ТРК "Континент" на Байконурской, а дворы в Мурино жители и вовсе были вынуждены пересекать с пакетами на ногах.

Фото: Михаил Павлов, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"

Теги: вода, затопление, приморский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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