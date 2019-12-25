В Верховной Раде пожаловались на военную помощь США. В эфире украинского телеканала ICTV местный парламентарий Сергей Рахманин заявил о том, что для победы Киева в противостоянии с Россией будет недостаточно одних только американских зенитно-ракетных комплексов Javelin. Политик призвал официальные власти к усилению обороноспособности страны по четырем направлениям: противовоздушных системах, ВМФ, РЭБ и ВВС.
Война, тем более с Россией, не выигрывается "Джавелинами".
Сергей Рахманин, украинский депутат
Гость программы пояснил, что если Вашингтон решит предоставить Украине самолеты собственного производства, которые заменят Киеву оставшиеся с советского времени истребители, то тогда власти воспримут данный намек как шанс более углубленного военного сотрудничества.
Украина предложила Вашингтону заключить соглашение о свободной торговле.
Фото: Pixabay.com
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