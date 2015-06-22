В лондонские больницы всё чаще привозят COVID-пациентов. На данный момент 40% заболевших являются переносчиками омикрон-штамма.

В Великобритании умер первый пациент с омикрон-штаммом COVID-19. Об этом выступая перед журналистами после посещения центра вакцинации на западе Лондона заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

В лондонские больницы всё чаще привозят COVID-пациентов. На данный момент 40% заболевших являются переносчиками омикрон-штамма. В Минздраве Британии подчеркнули, что число заболевших удваивается каждые два-три дня. Как отметил глава Минздрава Саджид Джавид, вероятнее всего страна столкнется с большой волной заражений в ближайшее время.

Ранее мы сообщили, что в России выявлено 16 случаев заражения омикрон-штаммом.

Видео: YouTube / The Sun