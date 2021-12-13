По оценке главы Минздрава Британии, число заболевших удваивается каждые два-три дня. Он не исключает, что страна столкнется с большой волной заражений.

В Британии 40% заболевших COVID-19 являются переносчиками омикрон-штамма. Он распространяется с феноменальной скоростью. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил глава Минздрава Британии Саджид Джавид.

По оценке главы Минздрава Британии, число заболевших удваивается каждые два-три дня. Он не исключает, что страна столкнется с большой волной заражений.

Что мы знаем сейчас об этом штамме, это то, что "омикрон" распространяется с феноменальной скоростью, такого мы прежде не видели. Саджид Джавид, глава Минздрава Британии

Недавно Джавид выступал в парламенте. Он сказал, что число заражений омикрон-штаммом в Великобритании к концу декабря может превысить миллион человек.

Ранее мы сообщили, что в России выявлено 16 случаев заражения омикрон-штаммом. Все пациенты прибыли из ЮАР. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.

Видео: YouTube / Sky News