Несколько детей пострадали.

В Великобритании школьный автобус врезался в мост. Об этом сообщили представители полиции графства Хэмпшир на юге страны. В результате автомобильной аварии пострадали несколько учеников. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Мы находимся на месте аварии в районе города Уинчестер, где школьный автобус врезался в железнодорожный мост. Угрожающих жизни ранений у пострадавших нет. Дорога перекрыта сообщение полиции

На месте ДТП также присутствуют пожарные расчеты и вертолет скорой помощи. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Родители школьников уже уведомлены о случившемся.

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