В Великобритании прокомментировали паузу в испытаниях вакцины AstraZeneca

У одного из испытуемых AstraZeneca проявился нежелательный эффект.

В Великобритании прокомментировали паузу в клинических испытаниях вакцины AstraZeneca. Об этом в интервью местному телеканалу Sky News сообщил глава здравоохранения Мэтт Хэнкок. Специалист подчеркнул, что приостановка не означает шаг назад в разработке препарата против коронавируса.

Это сложная ситуация для этой конкретной вакцины. Но на самом деле это не первый раз, когда подобное происходит с оксфордской вакциной. Это стандартный процесс, когда обнаруживается то, что нужно проанализировать Мэтт Хэнкок, министр здравоохранения Британии

Эксперт уточнил, что является ли этого "шагом назад" станет понятно, когда специалисты проведут необходимые исследования. Он добавил, что в прошлый раз, когда испытания были приостановлены летом, ситуация решилась без проблем. В СМИ заявили, что тесты были приостановлены из-за возможного нежелательного эффекта у одного из добровольцев программы. Сейчас AstraZeneca ускоренно анализирует данный случай.

Япония обеспечит всех своих жителей вакциной до середины 2021 года.