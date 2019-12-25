Великобритания может договориться о торговой сделке по Brexit до 15 октября.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключает заключение торговой сделки с Евросоюзом. Об этом говорится в заявлении.

Если вдруг по каким-то причинам соглашение заключить не удастся, то последует жесткий сценарий будущих торговых отношений между сторонами. Переговоры по сделке будут проводить до заседания Совета Европы.

Если к тому времени мы не сможем договориться, то я не думаю, что между нами будет соглашение о свободной торговле, и мы должны принять это и двигаться дальше. - Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

Джонсон считает, что заключение сделки "было бы хорошим результатом для Великобритании". Отсутствие соглашения будет означать, что с 1 января 2021 года торговые отношения Британии будут действовать по типу соглашения, существующему между Евросоюзом и Австралией.

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