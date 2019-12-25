В ВОЗ заявили, что статистика смертности от COVID-19 в России реальная

Мелита Вуйнович рассказала, почему ВОЗ не сомневается в данных, предоставленных Россией.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что статистика смертности от COVID-19 в России реальная. Об этом в рамках брифинга с журналистами в Европейском региональном бюро ВОЗ рассказала официальный представитель в РФ Мелита Вуйнович. Специалист прокомментировала заявление ряда западных СМИ, которые заявили о занижении смертности от коронавируса в России.

Россия масштабно расширила базу тестирования по COVID-19, так что действительно есть хорошее понимание статистики инфицированных и из-за этого есть более реальная картина числа смертей Мелита Вуйнович, официальный представитель ВОЗ в РФ

Эксперт объяснила, что на данный момент на территории РФ около 11% населения протестированы на наличие коронавируса. В связи с чем ВОЗ может полагать, что статистика по количеству новых пациентов и погибших от инфекции реальная.

Лавров заявил, что ВОЗ нужно реформировать.