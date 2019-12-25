Глава МИД призывает к совершенствованию организации на основе фактов и опыта.

Сергей Лавров заявил, что ВОЗ нужно реформировать. Об этом глава российского МИД рассказал во время пресс-конференции с журналистами. Дипломат призывает проводить реформы на основе конкретных фактов и имеющегося опыта, полученного после пандемии коронавируса.

Да, конечно, можно совершенствовать работу, как можно совершенствовать деятельность любой структуры, будь она многосторонняя или национальная Сергей Лавров, глава МИД России

По мнению Лаврова, СШа говорят о необходимости реформирования Всемирной организации здравоохранения для того, чтобы произвести "политический месседж". Американские планы по внесению изменений в ВОЗ российский чиновник находит жесткими.

Россия и Иран продолжат координацию в деле афганского урегулирования.